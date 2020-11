A hírt egy közeli ismerőse osztotta meg a világgal, aki szerint a pár nagy családot szeretne, ezért sem akarnak olyan sokat várni az újabb gyermekáldással:

Joe és Sophie máris azon vannak, hogy összejöjjön a második babájuk. Izgatottan várják, hogy a családjuk egy újabb taggal bővüljön. Azzal, hogy gyerekük lett csak még közelebb kerültek egymáshoz, és ez megerősítette őket abban is, hogy egy nagy családot akarjanak.

Sophie Turner új tetoválása édes jelentéssel bír Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A Trónok harca színésznője és a Jonas Brothers énekese sosem vártak sokat a komoly döntéseikkel. Alig egy évvel megismerkedésük után eljegyezték egymást, majd Las Vegasban férj és feleség lettek. Mára pedig boldog szülők is. Úgy fest, hogy másokkal ellentétben nekik kicsit sem tett rosszat, hogy korán fogtak bele a családalapításba. Sőt, mi több állításuk szerint sosem voltak boldogabbak, amióta júliusban megszületett Willa.

A bennfentes azt is elmondta, hogy az énekes is ugyanannyira kiveszi a részét a szülői teendőkből akárcsak a szép színésznő, így ők és a barátaik is biztosak benne, hogy egy újabb baba csak még több örömet hozna az életükbe.

Ha kíváncsi vagy a legtöbbet érő sztárpárokra, akkor kattints a galériára!

Galéria / 10 kép Ők a legtöbbet érő sztárpárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria