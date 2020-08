Sophie Turner és Joe Jonas kezdenek beleőrülni a szülőségbe

2020 sokaknak nem életük éve, ám Sophie Turner és nem is lehetne boldogabb, hiszen a tavalyi álomesküvőjük után azonnal belevetették magukat a családalapításba, július 22-én pedig megszületett első gyermekük, Willa.

A sztárpár azóta kifejezetten zárkózott életet él, mert bár az áldott állapotban lévő Sophie Turnert az elmúlt hónapokban sokszor elcsípték a paparazzik, amióta megszületett a kis Willa, még egyetlen képet sem sikerült készíteni róla. Sophie Turner és a közösségi médiában sem túl aktív, ám szerencsére néha azért posztolnak egy-egy vicces pillanatot, így történt ez most is.

Nem is kérdés, hogy egy újszülöttel az első hónapokban nem olyan könnyű az élet, némely esetben a párkapcsolatokat is kikezdi ez az időszak, hiszen a fáradtságot sokan nagyon rosszul viselik, ám Sophie és Joe mindig is a humor hívei voltak, így még a nehezebb pillanatokat is igyekeznek egy kis mókával átvészelni.

Most például egy vicces filtert próbáltak ki magukon, az eredményen pedig olyan jól szórakoztak, hogy a rajongóikat is megörvendeztették ezekkel a gyöngyszemekkel

forrás: @joejonas

De ezzel csak egy ideig nyugtatják le a rajongókat, mert igen, szuper a párt látni, de már helyettünk mindenki inkább a kislányukra kíváncsi. Vajon meddig kell még várnunk?

