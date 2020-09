Őrült rajongó tört be Sofía Vergara és Joe Manganiello otthonába

Nehéz napokon van túl Sofía Vergara és . A sztárpár otthonában egy ismeretlen férfit tartóztattak le a rendőrök, aki az utolsó pillanatig a család barátjának állította be magát, ám sem Sofía, sem Joe nem ismerte őt.

A lopok értesülése szerint a hívatlan látogató a múlt héten jutott be a sztár birtokára, ami már csak azért is fura, mert Sofía Vergara és férje egy zárt negyedben lakik, ahol rajtuk kívül számos világsztár él. A biztonsági őröknek mégis már otthonuknál sikerült elcsípniük a férfit, aki azt mondta a színésznő 29 éves fiát, Manolo-t keresi, de a sztárpárral is jó viszonyt ápol.

Ekkor hívták fel a biztonsági őrök -t, aki még sosem hallott a férfiről. Ezek után felszólították a férfit a távozásra, ám ő továbbra sem volt hajlandó távozni, és még a rendőrök megérkezésekor sem engedett abból, hogy ő színészek barátja, így letartóztatták és bíróságon rendezik majd a zaklatási ügyet.

