Nulla sminkben, apró karikákkal a szeme alatt is gyönyörű az újdonsült anyuka, Gigi Hadid

lassan beleszokik az anyaságba – egyre többször posztol magukról képet, arra viszont gondosan ügyel, hogy két hónapos kislánya arca ne nagyon látszódjon a képeken.

A minap is egy ilyen képet mutatott magáról és a piciről, ám a fotó érdekessége, hogy Gigi abszolút smink nélkül látható rajta. Nem is kérdés, csodásan fest így is a szupermodell, még a legtöbb újdonsült anyukát lestrapáló alváshiány ellenére is gyönyörű.

Gigi és a pici nagyon sok időt töltenek a szabadban, többször mutatott már kirándulós képet magukról a modell. A család jó ideje otthagyta a nagyvárost: az utóbbi hónapokat Gigi édesanyja, Yolanda Hadid pennsylvaniai farmján töltötték, ami tényleg a nyugalom szigete.

Nincs is ennél jobb hely egy újszülöttnek! A kislány nevét egyébként Gigi és kedvese, Zayn Malik még nem hozta nyilvánosságra – kíváncsian várjuk, ezt mikor teszik meg!

