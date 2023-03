Biztosan ismersz legalább egy olyan embert a környezetedben, aki szeret videójátékokkal játszani és ha tehetné, akár az egész napját azzal töltené. Korábbi tanulmányok szerint a gyerekek erőszakot és más negatív viselkedést is eltanulhatnak ezekből a játékokból, de nemcsak a negatív, hanem a játékok pozitív hatásait is vizsgálják a szakemberek a mai napig. Korábban például arra is rávilágítottak, hogy sokkal kipihentebbek azok, akik ilyen módon lazítanak vagy néha beiktatják a szabadidejükbe a számítógépes vagy konzolos játékokat.

Most egy újabb tanulmány látott napvilágot a Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology című folyóiratban. A Columbia Egyetem kutatói 3195 részvevőt vontak be: 6 és 11 év közötti gyerekek adatait vizsgálták. A szüleik és tanárai segítségével kérdőíven keresztül mérték fel a gyerekek lelki egészségét, akik maguk is válaszoltak bizonyos kérdésekre egy interaktív eszköz segítségével. A kutatásban résztvevő gyerekek 20%-a hetente több mint 5 órát játszik videójátékokkal.

Az eredmények pedig azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen játszanak,

boldogabbak, intelligensebbek és jobban teljesítenek az iskolai feladatokban.

A szakértők ráadásul azt is megállapították, hogy kevesebb magatartásbeli probléma jellemzi ezeket a gyerekeket.

„Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a gyakran videójátékozó gyerekek összetartóak, és könnyebben integrálódnak az iskolai közösségbe”

– mondja Dr. Katherine Keyes, az egyik kutatást végző adjunktus.

És ezeket ismered?

Galéria / 15 kép A 90-es és 2000-es évek legjobb videójátékai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás