Sharon Stone elárulta, ki csókol a legjobban Hollywoodban

A minap a Watch What Happens Live With Andy Cohen műsorának vendége volt, ahol egy nézői kérdésre reagálva elárulta, hogy az elmúlt évek során ugyan jó pár férfival volt alkalma csókot váltani, mégis ki tudna emelni egy olyan személyt, akivel nagyon jó volt…

A színésznő fényes karrierje során olyan szupersztárokkal dolgozott együtt, mint Michael Douglas, Arnold Schwarzenegger, vagy épp Sylvester Stallone. Ugyanakkor az a személy, aki szerinte a legjobban csókol Hollywoodban, az nincs a fenti listán, ő ugyanis nem más, mint:

Nos, Robert De Niro volt a legjobban csókoló partnerem.

A színésznő nem tagadta, hogy minden bizonnyal azért hagyott benne az a csók mély nyomokat, mert mindig is nagy tisztelettel volt Robert De Niro munkássága felé. Őrülten szerelmes volt belé – persze csak, mint színésznő a színészbe. Ez az a típusú „szerelem” Stone szerint, amikor a másik akár kalapáccsal is ütheti a fejét, ő csak annyit mondana „Ó, igen, csináld még!”.

A két színész még 1995-ben a Martin Scorsese rendezte Casino című filmben dolgozott együtt, és ezek szerint az a csók már 25 éve nem megy ki fejéből...

És ha már csók...

