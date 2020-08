Elgyötört arccal, könnyes szemekkel, fáradt, kemény hangon beszél a kamerába a 62 éves , aki a napokban már közzétett egy videót arról, hogy meglátogatta kórházban fekvő húgát. Kelly a vírus megjelenése óta nem mozdult ki a lakásából. Csupán egyszer ment el gyógyszertárba, és öt nap múlva jelentkeztek nála az első koronavírusos tünetek. Mivel Montanában tesztet csak azokon végeznek, akiknél már azonosíthatók a szimptómák, és az eredményre további 5 napot kell várni, Stone szerint a fertőzöttek eleve rossz eséllyel indulnak.

A vírus terjesztésével pedig azokat vádolja, akik nem hajlandóak maszkot viselni a nyilvános helyeken.

A színésznő azt is elmondja legfrissebb posztjában, hogy Kelly – aki egyébként egy autoimmun betegségben, lupuszban szenved, így koronavírus fertőzés szempontjából a kiemelten rizikós csoportba tartozik – nagyon rossz állapotban van. Ráadásul a férjét, Bruce-t is a kórházban kezelik, szintén a COVID részlegen. az édesanyja egészségét is félti, mivel ő az elmúlt hónapokban két szívrohamon esett át, valamint stent és pacemaker beültetésen, így számára könnyen végzetes lehetne a fertőzés. Tesztet azonban rajta sem végeznek, mivel egyelőre tünetmentes. Ám ettől még lehet vírushordozó – teszi hozzá Stone.

Majd felindultan mesél arról, hogy a helyi kórházakban dolgozó nővéreket sem tesztelik, mert az ehhez szükséges felszerelés szűkös.

forrás: Getty Images A napokban Kelly Stone is videót posztolt, amiben levegő után kapkodva kér mindenkit, hogy vegye komolyan a maszkviselést

a hétfőn megjelent videóban megemlíti Steve Bullock kormányzót is, akivel mindhiába próbálta felvenni a kapcsolatot, és azt állítja, hogy az egészségügyi hivatalban egyszerűen rátették a telefont. Végül kertelés nélkül kimondja: a hivatalos szervek hazudnak, mikor azt bizonygatják, hogy van elég teszt, és az egészségügyi dolgozókat rendszeresen szűrik. Stone mindenkit arra buzdít, menjen szavazni, és adja a voksát női politikusra, hogy igazi változások kezdődhessenek az Egyesült Államokban, illetve megrendülten azt is hozzáteszi, hogy “ne szavazz a gyilkosokra.”

