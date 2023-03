A zseniális színésznőnek azonban tragédiákból is kijutott. Többek között kilenc vetélése volt, amelyről tavaly nyáron beszélt először nyíltan, és az egészsége is sokszor volt rossz állapotban, amelynek gócpontja az évekkel ezelőtt történt agyvérzése volt. Ám ezek mellett a magánéletében is sok szenvedés érte, amelyről egy podcast műsorban beszélt először.

forrás: Andreas Rentz/amfAR/Getty Images

A 64 éves sztár azt részletezte a műsorban, hogyan veszítette el fia, Roan felügyeleti jogát a Phil Bronsteintől való válását követően. A színésznő elárulta, hogy bár akkoriban volt a csúcson, pont élete egyik legmeghatározóbb szerepe miatt alakultak úgy a dolgok, ahogyan soha nem akarta volna. A tárgyalás során ugyanis az Elemi ösztön című film állt a gyámsági háború középpontjában. A megdöbbentő eset még a műsorvezetőt is sokkolta, ugyanis Stone szó szerint is idézett az akkori tárgyalásból.

A bíró megkérdezte a gyerekemet – az én apró kisfiamat: „Tudod, hogy anyád szexfilmeket készít? Figyelembe vették a munkámat annak tekintetében, milyen szülő vagyok.”

Az emberek manapság szinte ruha nélkül járkálnak a tévében, és talán egy tizenhatod másodpercnyi ‘lehetséges’ meztelenség miatt elvesztettem a gyermekem felügyeleti jogát. Összetörte a szívem. Szó szerint összetörte a szívem.

forrás: Chris Weeks/Getty Images

Sharon hozzátette, hogy ez az egészségére is kihatott, hiszen ezt követően lettek komoly szívproblémái. Stone és Bronstein 1998 és 2004 között voltak házasok, majd a válás után a férfi kapta a felügyeleti jogot, míg a filmsztár csak havonta látogathatta a fiát.

