Szívszaggató! Shannen Doherty rendkívül súlyos betegséggel küzd: az agyában áttéteket találtak

Shannen Doherty 2015-ben jelentette be, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, ami akkoriban átterjedt a nyirokcsomóira is. Ezután számos kezelésen esett át a sztár, majd 2019-ben kijelentette, hogy sikerült legyőznie a betegséget és elkezdi újjáépíteni az életét. Sajnos néhány hónappal később jött a szörnyű hír: a Bűbájos boszorkák főszereplője ismét rákkal küzd, de mindent megoszt a rajongókkal, hogy másnak is erőt adjon ezzel.

Így tett legutóbb is, amikor megmutatta, hogyan zajlik egy sugárterápia, és elárulta, hogy áttéteket találtak az agyában.

„Január 5-én a CT áttéteket mutatott az agyamban. A tegnapi videóban megmutattam, hogyan kerül maszk az arcomra, miközben sugárkezelést kapok. Január 12-én átestem az első kezelésen. A félelem nyilvánvaló. Hihetetlenül klausztrofóbiás vagyok, és annyi minden zajlott épp az életemben” - osztotta meg a rajongókkal utalva arra, hogy év elején különváltak a férjével.

Az agyi áttét nagyon súlyos szövődménynek számít és a mellrákos betegek 10-15 százalékát érinti.

