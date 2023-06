Egyre több a bizonyíték, hogy Shakirára újra rátalált a szerelem: nem akárkivel randizik

Már egy éve, hogy bombaként robbant a hír, miszerint Piqué egy 23 éves fiatal lányért, Clara Chia Marti-ért hagyta el Shakirát, akit mellesleg saját házában csalt a focista hónapokig. Mind a szakítás, mind a költözés nagyon megviselte a sztárt, aki csalódását több számban is megírta. Bár slágerei elképesztő összegeket hoztak neki a konyhára, mégsem lehetett boldognak látni. Érthető, hiszen míg volt párja és gyermekei apja boldogan és mosolyogva éli a mindennapjait, addig az énekesnő teljesen távoltartotta magát az ismerkedéstől.

Legalábbis az elmúlt pár hétig. Több pletyka is szárnyra kelt, hogy az énekesnő nemcsak a Forma-1 iránti szeretetből jár a versenyekre, hanem Lewis Hamilton miatt is. Az első két alkalom ugyan véletlennek, sőt mi több, barátinak tűnt, most már biztos, hogy nemcsak barátság van a két A-listás sztár között. ugyanis még arra is hajlandó volt, hogy visszatérjen Spanyolországba az ottani nagydíjra, hogy személyesen drukkolhasson Hamiltonnak.

Ezt megelőzően pedig többen látták, amikor Miamiban a két sztár felszáll a Forma-1-es pilóta jachtjára, majd a férfi 20 millió dollárt érő tengerparti kastélyába tartanak. Mivel Shakirát nem a futókalandjairól ismeri a világ, így sokan reménykednek benne, hogy valóban igaz szerelem kezd kialakulni köztük.

Az biztos, hogy már a vacsorán is közel kerültek egymáshoz!

