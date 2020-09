Ettől függetlenül sosem tartozott azok közé a sztárok közé, akik minden alkalommal mutogatni akarják magukat. Most azonban kivételt tett, méghozzá a Maldív-szigeteken a családi vakáció során, ahol férjével, Gerard Piqué-vel és két kisfiával, Milannal és Sashaval pihentek egy pár hetet. Az ott töltött idő alatt néhány képet is megosztottak Instagram oldalukon, ahova a gyönyörű énekesnő egy bikinis képet is kitett.

Természetesen pár óra alatt majdnem 5 millióan lájkolták, ami nem is csoda, hiszen 43 évesen, két szülés után is kifogástalan az alakja. a képen egy nagyon jó barátja által tervezett lila bikiniben mutatta meg feszes combjait és fenekét, amit még a 20 évesek is megirigyelhetnének.

Sokan kérdezték a fotó alatt, hogy mégis mi a titka a kolumbiai származású sztárnak, aki egy korábbi interjúban elmondta, hogy a két gyerkőce és a koncertek mellett egyáltalán nincs ideje edzeni, de rengeteget táncol és, ami a legfontosabb, hogy igyekszik minél tisztábban táplálkozni. Tehát kerül minden mesterséges-, és túlcukrozott ételt, valamint italt, viszont rengeteg halat, zöldséget és gyümölcsöt eszik, ami nemcsak kívül, hanem belül is szépíti.

