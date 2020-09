Selena Gomez megtalálta a tökéletes szempillaspirált

Olyan hírességek után, mint Kylie Jenner, Lady Gaga és Rihanna, is belevág a beauty bizniszbe, és saját szépségmárkát alapít. A Rare Beauty termékei a múlt héten debütáltak a Sephorában, az eddigi tapasztalatok pedig nagyon pozitívak, ám akad valami, amit sokan hiányolnak a kínálatból, ez pedig a szempillaspirál.

Pedig egy interjúban korábban már megígérte kolléganőjének, Amy Schumernek a tökéletes, csomómentes szempillaspirál piacra dobását, ám már ekkor kiderült, addig senki ne várja a polcokon a terméken, amíg nem sikerül überelnie mostani kedvencét. A fiatal énekesnő ugyanis nagyon ragaszkodik egy márka szempillaspiráljához, ez pedig nem más, mint Huda Beauty Legit Lashes Double-Ended Mascara, ami két keféjének köszönhetően igazodik ahhoz a finishez, amit épp szeretnél elérni.

forrás: Huda Beauty

A sztár szavára nagyon is lehet adni a sminkelés terén, hiszen Selena nagyon jártas a szépségápolásban, és a vörös szőnyegen sem tud hibázni, szóval, ha valamire ő azt mondja, hogy zseniális, az minden bizonnyal úgy is van. Szóval annak ellenére, hogy alig várjuk, hogy egyszer megszerezzük Selena saját márkás szempillaspirálját, a jelenlegi választására is felemeltük a fejünket, hiszen nagyon pozitív, ha valaki ki meri jelenteni, hogy valamiben nem ő a legjobb.

