híres arról, hogy nagyon közvetlen a rajongóival, egyáltalán nem bánja, ha odamennek hozzá és bármikor kapható egy közös fotóra.

Sokan ezt ki is használják és bárhol odarohannak az énekesnőhöz, ami valljuk be, a biztonsági emberei számára kifejezetten nagy kihívás lehet.

Úgy tűnik, Taylor Swift és a két öribari ebben is nagyon hasonlítanak, hiszen Taylor néhány héttel ezelőtt turnéja közben a színpadról szólt le a biztonsági őrnek, hogy hagyja békén az egyik rajongóját.

Selena pedig Beyoncé Renaissance turnéjának párizsi állomásán bukkant fel a tömegben, ahonnan gyorsan ki kellett menekíteni, mert megrohamozták a rajongói. Selena ennek valószínűleg örült testőrei viszont már annál kevésbé. Azt nem lehet tudni, hogy testőre pontosan hogyan akadályozta a rajongókat, hogy Selena közelébe férkőzzenek, de az énekesnő látványosan nem volt elragadtatva a módszertől.

Sokan le is videózták, ahogy üvöltözik a testőrével. Sokan nagyon meghatónak találták, hogy ennyire szereti a rajongóit, mások viszont inkább azon gondolkodtak el, hogy mennyire normális az, hogy ilyen hangnemben beszél az alkalmazottaival?

Te mit gondolsz erről?

