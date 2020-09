Selena Gomez biztos benne, hogy EZT gondolja róla minden exe

expasijainak listáján nem akárkik állnak: a színésznő-énekesnő randizott többek között Justin Bieberrel és The Weeknd-del is, ám attól még, hogy híresek, ők is csak exek...

épp új sminkmárkáját, a Rare Beauty-t népszerűsíti, emiatt volt egy virtuális beszélgetése a népszerű YouTuberrel, NikkieTutorials-szal - Selena pedig, amikor szóba került az esküvője, azt mondta: "Na ez az, amire sosem kerül sor."

Selena azt is hozzátette, karanténban randizni nem egyszerű, hiszen nem jár el annyit az ember, és elmondta azt is, szerinte elég melós dolog, ha valakinek pasija van...

Amikor pedig volt kedvesei kerültek szóba, Selena így reagált:

Minden egyes exem szerint őrült vagyok, de nem igazán érdekel!

Kedves Selena, megnyugtatnánk: nem csak rólad gondolnak ilyesmiket az expasijaid!

Az énekesnő egyébként 2010-2018 között randizott Justin Bieberrel, és igazi se veled-se nélküled állapot jellemezte a kapcsolatukat. Ebben az időszakban, 2017-ben pár hónapig The Weeknd volt a pasija.

