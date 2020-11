Segítség, ruhafüggő vagyok!

„Nincs olyan hét, hogy ne vennék magamnak valamit, egy felsőt, egy nyakláncot vagy bármit, ami megtetszik. Nem drága dolgokról van szó, de a barátnőm szerint ez már függőség.”- panaszolja a 22 éves Noémi, aki nincs egyedül a problémájával.

A ruhafüggők tábora hétről hétre gyarapodik, amelynek indítékait a szakemberek szerint nem elég a lelki okokban keresni, sokkal inkább társadalmi szintű problémaként definiálható.

Ha a vásárlási mánia lelki okait keressük, akkor annak hátterében – és ez általában minden túlzásba vitt, kényszeres cselekedetre is igaz - valamilyen mélyebben gyökerező hiány vagy hiányérzet áll.

Ha valaki felismeri, hogy problémája van és átlépte a „normális” szintet, az már jó, mert ez az első és legfontosabb lépés a gyógyuláshoz vezető úton. Segít, ha végiggondoljuk, valójában mi hiányzik az életünkből, vannak-e barátaink, szeretet-kapcsolataink, céljaink és milyen egyéb örömforrás van az életünkben. Esetleg van valaki, akinek a figyelmét szeretnénk magunkra vonni?

Sokszor a pénzhez való viszonyulás is meghatározó lehet, ahogy Kamillánál, aki tanulóként nem érzékelte, mennyi munkával jár egy havi kereset megszerzése, ezért könnyedén elköltött akár jelentősebb összegeket is. Ám amikor ő maga is dolgozni kezdett, ráébredt, mennyire tévúton járt:

"Amíg nem dolgoztam, nagyon sokat költöttem ruhákra, cipőkre, ékszerekre, de amióta tudom, mennyi munkával jár megkeresni azt a pénzt, amit 10 perc alatt elköltök, azóta inkább spórolok. Ha sikerül kicsit többet félretennem a tervezettnél, azzal jutalmazom magam, hogy azt elköltöm magamra. Most értettem meg, hogy pár éve mennyire függő voltam. Előfordult, hogy 2 héten belül 50 felsőt, csomó szoknyát és nadrágot vettem meg, amiket aztán nem is hordtam. Úgy érzem, az is a felnőtté válás része, hogy tudjak nemet mondani a pillanatnyi vágynak, hogy mindent, ami megtetszik, megvegyek. Most már vannak céljaim – saját lakásra és egy kis autóra gyűjtök – és ez erőt ad, amikor úgy érzem, elhatalmasodik rajtam a vásárlási láz."

A függőség definíciója szerint a jelenség ott kezdődik, ahol a tevékenység motivációja átlépi a vásárláshoz fűződő hagyományos funkciókat. Sokszor azonban a motiváció nem egyértelmű, ez pedig megnehezíti a függőség leküzdését.

Gyanúra adhat okot, ha feltűnően sok a megvásárolt holmink vagy a pénzügyi helyzetünkhöz viszonyítva kiugróan magasak a kiadásaink, nem jövünk ki soha a bevételeinkből, ezért állandóan kölcsönkérünk és adósságot halmoztunk fel.

Van, akinek sikerül gátat szabni a féktelen költekezésnek, de ez nagyfokú tudatosságot és elszántságot követel:

Kattints a galériára és megtudod, mi az okos vásárlás tízparancsolata:

