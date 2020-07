Június harmadik vasárnapja az apákról szól. Az anyák napja mintájára már hosszú évek óta ünneplik a világban az apák napját is, és ebből bizony a sztárvilág sem maradhat ki. A közösségi médiát a hétvégén sorra árasztották el a kedves posztok és cuki köszöntések, mind közül viszont a mi kedvencünk családjáé volt.

Azt már régóta lehet tudni, hogy a műsorvezető két igazán eleven kissrác apukája, amit Balázs egyébként nem is bán, hiszen ennyi idősen ő pont ilyen volt, ám néha azért ő is meglepődik azon, mire képes két fia, ha összefog. Beni és Noel most épp az apák napi köszöntésen dolgozott ezerrel, és hát mi lehetne jobb ajándék, mint egy hatalmas üzenet a ház falán? Nem? Hát de!

forrás: @sebestyenbalazs_official

forrás: @sebestyenbalazs_official

A gyerekek művéről és felesége, Viki is posztolt az Instagramon, bár utóbbi már kevésbé volt meghatva Beni és Noel alkotásától, lemosni ugyanis nem lesz kis munka majd ezt a műremeket. Mi mindenesetre imádjuk!

forrás: @vikisebestyen

