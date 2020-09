Akik követik rádiós műsorát, azok pontosan tudják, mekkora sztori volt pár éve, mikor a műsorvezető regisztrált a Facebookra. Balázs akkor egy szinte lehetetlen like-számban határozta meg maradását, ám mikor a megadott határidőre ez összejött, nem volt más választása, profilja maradt az oldalon. Azóta viszont a social media még szervesebb része lett az életünknek, mint akkoriban, pedig rákapott a posztolás ízére. Mostanra az Facebookról átnyargalt az Instagramra, a legtöbb érdekességet itt osztja meg magáról a követőivel.

És most újabb fordulathoz érkeztünk social media történetében!

Sosem gondoltuk volna, de a műsorvezető regisztrált a fiatalok körében most igazán menőnek számító TikTok-ra, és néhány óra alatt már több videóval is megörvendeztette a platformot, illetve nem szalasztotta el a lehetőséget, hogy itt is beszóljon kollégájának, Istenes Bencének. Tiktokker lett... Na ezt sem gondoltuk volna, de hát haladni kell a korral, nem? Csekkoljátok gyorsan ti is!

Te regisztráltál már a TikTokra? Függője vagyok már! Mi az a TikTok?

