16 évesen otthagyta az iskolapadot a szereplésért, és már akkor a lehetőségeket kereste, hogy azzá váljon, amivé mindig is szeretett volna. Schumacher Vanda üstökösként tűnt fel a képernyőn, majd ennél is sebesebben találta magát 24 évesen az első műsorvezetői munkájában. Állítása szerint mindig a lázadás és a kalandok vitték előre, amiből később sem fog lejjebb adni.

Az emberek mindig furcsának tartják, ha valaki teljesen máshogy csinál valamit, mint ahogy azt a társadalom megszokta és elfogadja, holott számomra ez így volt természetes, ahogy volt. Ugyanakkor tény és való, hogy mindig egy törés vagy meghatározó pillanat indít el ilyen utakat, és ez nálam sem volt másként.

Vanda hozzátette, hogy kifejezetten rossz gyerek volt, sőt mi több lázadó, aki szeretett tükröt tartani másoknak. Emiatt azonban többször került konfliktusba. Érdekes módon ezek a tulajdonságai segítették az előrejutásában.

A válság akkoriban minket sem került el és mivel tizenévesen már tudtam, mit is szeretnék csinálni, úgy voltam vele, hogy nem fogok még egy nyomást rakni a szüleimre azzal, hogy eltartsanak vagy fizessék az oktatásom. 16 évesen egy balatoni buli alkalmával, hajnal 2-kor született meg bennem az ötlet, hogy szívesebben lennék egy forgatáson, mint ott, ahol épp voltam.

A műsorvezető több produkciós céghez is beadta a jelentkezését, illetve castingokra is elkezdett járni, a sok próbálkozás pedig meg is hozta a gyümölcsét, hiszen azóta számos magyar sorozatban mutatta meg tehetségét, míg manapság műsorvezetőként brillírozik.

A teljes interjút a JOY Magazain 2023. márciusi lapszámában olvasható!

forrás: JOY

