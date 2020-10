Katalinék gyermekeiről új fotók kerültek elő: nem csoda, hogy mindenki róluk beszél most

Az elmúlt két évben Vilmos herceg izgalmas projekten dolgozott: saját dokumentumfilmet készített a bolygó megmentéséért, amihez két éven keresztül követték őt a kamerák. A forgatásokban pedig a gyermekeik is kivették a részüket, sőt, még David Attenboroug is feltűnt a filmben! A beszélgetésüket itt megnézheted:

Vilmos herceg pedig több területen is bevonta a gyermekeket a feladatokba, így együtt dolgoztak többek között azon is, hogy gyönyörű virágokkal borítsák be a kertet. Persze erről bele is került néhány édes fotó a dokumentumfilmbe, amin jól látszik, hogy Lajos, Sarolta és György mennyire lelkesen segítettek szüleiknek a munkában.

György herceg segített ásni, Sarolta a virágok ültetésével foglalkozott, a kis Lajos pedig közben játszott egy kicsit a homokban testvérei mellett. Tényleg nagyon cukik!

