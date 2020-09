Vajon mi lehet a titkuk? Sarah Michelle Gellar 18 év után is fülig szerelmes a férjébe

A pár 20 éve ismerkedett meg egy forgatáson, ahol első pillantásra szerelmesek lettek egymásba. Két évre rá pedig hivatalosan is összekötötték az életüket, amelyet azóta sem bántak meg. Rengetegen kérdezik tőlük, hogy mi a titkuk, ők azonban semmi különlegességet nem látnak a kapcsolatukban, mindössze nagyokat nevetnek együtt és igyekeznek minden héten kettesben tölteni egy-egy napot két gyermekük mellett. A házassági évfordulójukról természetesen egy megható képet is posztolt a színésznő, amelyről sugárzik, hogy már akkoriban is milyen óriási volt köztük a szerelem.

Az esküvőjükön egyébként csak a családjaik és a legközelebbi barátaik lehettek jelen, ugyanis szerették volna, ha életük nagy napja tényleg csak róluk szólna. Visszafogott ceremónia keretein belül mondták ki egymásnak a boldogító igent, ahol nemcsak azt fogadták meg, hogy kitartanak egymás mellett jóban és rosszban, hanem legjobb barátai is lesznek egymásnak.

Sarah szerint sokan az első problémánál feladják, holott egy jó kapcsolatban mindkét embernek azon kell lennie, hogy kölcsönösen segítse és támogassa a másikat.

Ha kíváncsi vagy a legtöbbet érő sztárpárokra, akkor kattints a galériéra!

Galéria / 10 kép Ők a legtöbbet érő sztárpárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria