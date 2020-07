Sarah Jessica Parkernek 55 évesen sincs mit takargatnia fürdőruhában

Bár Sarah Jessica Parker sosem a villantásairól volt híres, azt azért mindenki tudja Hollywoodban, hogy a színésznő nagyon is ügyel az alakjára. Valamiért mégsem lett belőle egészségguru és fitt-példakép, pedig SJP-nek nagyon is határozott véleménye van a helyes életmódról és táplálkozásról, és úgy tűnik, ez a vélemény nem is téves, hiszen 55 évesen is nagyon jól néz ki.

Erről most bárki megbizonyosodhat, ugyanis a hírességet pont a strandon kapták lencsevégre a napokban a paparazzik, a róla készült lesifotókon pedig egyértelműen látszik, Sarah Jessica Parkernek még bikiniben sincs mit takargatnia.

És hogy mi a titka? Nos, Sarah Jessica elmondása szerint már hosszú ideje csak mérsékelten fogyaszt finomított szénhidrátokat, fehér cukrot, fehér kenyeret, tésztát és rizst, valamint a feldolgozott élelmiszereket és telített zsírokat is kerüli. A Hampton-diétának a híve, és bár néha megszegi a szabályokat, nagy általánosságban azonban elmondható, hogy ezt követi. Ami pedig a mozgást illeti, nos SJP ebben a rendszerességre szavaz, és minden nap mozog inkább egy kicsit, hogy ne keljen heti 2-3 alkalommal órákat az edzőteremben izzadnia. A séta nála elengedhetetlen, ahová csak tud gyalog megy, ha pedig kevés ideje van, bringára pattan. Emellett a jógázás szerelmese, és ennek a tudatosságnak köszönhetően valóban sosem kellett harcolnia a kilókkal.

Ez a fotó például még 1991-ben készült róla, és azóta nem sok minden változott...

