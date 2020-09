Feltűnő, az biztos! Vadító hajszínt választott a Modern család egyik főszereplője, Sarah Hyland

Szőke? Fekete? Á dehogy: , a Modern család színésznője világos magenta színű frizurával mutatkozott be rajongóinak a közösségi oldalán. Mi imádjuk ezt a színt, tökéletesen passzol a vagány színésznő stílusához!

A posztból azt is megtudtuk, hogy nem egy méregdrága mesterfodrász készítette a frizurát: ő maga festette be a saját tincseit. Az eredmény elég menő lett, ugye?

Nem csak Sarah rajongói imádják a sztár új külsejét, de más hírességek is kommenteltek a lány képe alá. Vanessa Hudgens például annyira odavan ezért a hajszínért, hogy kommentben meg is írta, talán neki is be kellene festenie a tincseit...

Egy mindenesetre biztos: fodrászok hiányában, extra szabadidővel és otthonléttel az ember lánya bizony megpróbálkozik olyasmikkel is, amikkel normális esetben soha.

Ha te is sokkal több időt töltesz otthon, mint korábban, a következő dolgok bizony igen szórakoztatóak tudnak lenni!

