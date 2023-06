Samantha Jones visszatér! Kim Cattrall beadta a derekát az And Jut Like That 2. évadára

A legfrissebb hírek szerint Kim Cattrall visszatér Samantha Jones bőrében az „And Just Like That” 2. évadának fináléjában. De csak egy jelenetben fog szerepelni. A források szerint Cattrall március 22-én forgatta le a sorozatban is látható párbeszédét New Yorkban, anélkül, hogy látta volna valaki vagy beszélt volna a sorozat sztárjaival, köztük Sarah Jessica Parkerrel, vagy az „And Just Like That” showrunnerével, Michael Patrick Kinggel.

A jelenetben Samantha - aki a sorozatban már Londonban él – telefonbeszélgetést folytat majd Carrie-vel. Az „And Just Like That” első évadában Carrie és Samanthal megbeszélik, hogy találkoznak egymással, így nem tudni, hogy ennek mennyi köze lesz a jelenethez.

Az viszont biztos, hogy a hír hallatán minden Szex és New York rajongó őrjöngeni fog, de sajnos Cattrall visszatérése egyelőre nem lesz végleges. Cattrall 2016-ban hivatalosan jelentette be, hogy végzett Samantha szerepével.

Jobban szerettem volna, ha mindannyiunknak van valamilyen fontos életeseménye, amely indokolttá teszi a harmadik filmet. Ez nem történt meg.

Hogy mégis, hogyan tudták meggyőzni, az még rejtély, mindenesetre június 22-én debütál az „And Just Like That” második évada, míg Cattrall Samantha-jelenete csak augusztusban kerül adásba.

