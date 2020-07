Kevés olyan sztár van, aki minden félelem nélkül bevállal egy smink nélküli fotót, és abban is biztosak vagyunk, hogy ezeknek a sztároknak a száma a kor előrehaladtával egyenes arányban csökken. Hiszen ez Hollywood, ahol a legtöbben nem tudják felszegett fejjel állni az öregedést, inkább jöhet az arcfelvarrás, és még ha próbálnak is természetesek is maradni, ez minden, csak nem természetes.

És akkor jön Salma Hayek, aki nagy ívben tesz erre az egészre, és 53 évesen lazán kitesz egy #nomakeup és #nofilter képet - ez már több, mint pofátlanság.

Leszögeznénk, hogy ebben azért van egy hatalmas adag genetikai, ám emellett -nek van néhány szépségszabálya is, amire egészen egyszerűen esküszik. Például, hogy nem tisztítja meg az arcát ébredés után, ugyanis a nagymamája úgy tanította neki, hogy éjjel a bőr regenerálódik, és ehhez nem szabad hozzányúlni reggel. És akkor még meg sem említettük a rózsavizet, ami a színésznő legnagyobb kedvence, szerinte igazi csodaszer, és egészen biztosan jobb, mint a botox. Háát... Elnézve a fotóját, tud valamit!

