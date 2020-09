Salma Hayek 54 évesen is szédületesen bomba fürdőruhában

kel nem lehet felvenni a versenyt. És ebben semmi túlzás nincs. A gyönyörű színésznő szeptemberben ünnepelte a 54. születésnapját, de ezt biztos nem sokan mondanák meg róla, ugyanis olyan jó formában van, hogy az már szinte emberfeletti.

Ezzel a sztár is tisztában van, és el is büszkélkedett erről friss fotójával az Instagramról, ugyanis azután, hogy posztolt magáról egy 20 évvel ezelőtti bikinis képet, lőtt egy friss fürdőruhás fotót is, ilyet pedig nem sokan mernének bevállalni.

20 ével ezelőtt:

ÉS MOST

A legtöbb nő két ilyen képet biztosan nem tenne egymás mellé, ám nem stresszeli túl az idő múlását, igyekszik formában tartani magát, ugyanakkor ősz hajszálait, és smink nélküli arcát is büszkén vállalja.

