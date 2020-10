20 évvel az első rész után érkezik a Sakáltanya folytatása!

Nincs új a nap alatt, vagy szimplán jó érzés nosztalgiázni? Mindegy is, mert mi nagyon élvezzük, hogy sorra jelentik be a 90-es és 2000-es évek menő filmjeinek folytatását, vagy épp feldolgozását. Ott van például A csaj nem jár egyedül című romantikus mozi, amiért minden fiatal lány odavolt akkoriban – na jó, talán inkább Freddie Prinze Jr. volt az, aki elvarázsolt minket, nem a sztori. Aztán szó van az Apáca show 3-ról is, ami szintén sokunk meghatározó gyermekkori emlékei közt jelen van. Nem is beszélve az Amerikai pite filmsorozatról, aminek legújabb epizódja épp a minap került fel a Netflix újdonságai közé, főszerepben az idei év egyik nagy felfedezettjével, Darren Barnettel. Most pedig Tyra Banks erősített meg, hogy érkezik a Sakáltanya című film folytatása is.

Szinte napra pontosan 20 évvel ezelőtt mutatták be hazánkban a 2000-es évek imádott romantikus-zenés moziját, aminek hatására akkoriban szinte mindenki bárban akart dolgozni. (Aztán a legtöbben rájöttek, hogy a moziban nagyon poén volt, mint a valóságban.) Nos, Tyra Banks most Kelly Clarkson műsorában elmondta, hogy jön a folytatás, csak azt nem tudja még, hogy film, vagy sorozat formájában. Bármelyik verzió lesz is a befutó, a 2000-es évek fiataljai tutira jegyet váltanak a nosztalgiavonat ezen járatára is!

