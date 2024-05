Így kell a sajtot tárolni, hogy minél tovább ehető maradjon: nem a fólia a megoldás

Ha te is szereted a különböző sajtokat, valószínűleg okozott már fejtörést számodra a megfelelő tárolásuk. Különösen problémás lehet ez abban az esetben, amikor sajttálat készítesz és egyszerre többféle sajtkészítményt is kibontasz az eredeti csomagolásából, ám azok nem fogynak el maradéktalanul. Hogy mi a legjobb tipp erre az esetre? Máris mondjuk!

„Sokféle módja létezik a sajt tárolásának, egyik sem jobb a másiknál. A sajt valójában önmaga is tárolási módot jelent a tej számára. Évszázadokon keresztül készítették azzal a céllal a sajtot, hogy lényegében a tejet tudják tárolni hűtés nélkül. És néhány tárolási mód a mai napig nem változott”

– nyilatkozta Venae Watts, a Minerva Dairy cég tulajdonosa Martha Stweartnak. A szakértő szerint néhány irányelvet érdemes szem előtt tartani. Ilyen a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy természetesen hűtőbe kell tenni a sajtot és nagyjából 4 fok számára az ideális. Azok a sajtok, amelyek kevesebb ideig bírják, sós lébe kerülnek, mint amilyen a mozzarella vagy a feta – ezeknél fontos, hogy ne öntsd le róluk a levet. A lágy sajtok esetében, mint például a brie, a camambert a hűtőben tartás segít megőrizni és tovább növelni a lágyságukat, míg a kemény sajtok esetében, akárcsak a parmezán, a keménységet növeli.

forrás: Unsplash/Jez Timms

A szakértő továbbá hozzáteszi, csak annyit szeletelj fel, amennyit el is fogyasztasz belőlük, mert a szeletelés hozzájárul az oxidációhoz és a kiszáradáshoz. Még egy fontos tipp: tedd a hűtőszekrény aljába a sajtot, mert ott nagyobb a páratartalom és ez kedvez neki.

Képzeld, a hard core sajtimádók nem műanyagban vagy fóliában, esetleg zacskóban tárolják a sajtot, hanem erre a célra külön csomagolóanyagot, ún. sajtpapírt használnak. Ez egy vastagabb papír és valószínűleg már te is találkoztál vele, amikor mondjuk camembert vásároltál. Egyik oldala viasszal és polietilénnel van bevonva, ami segít a sajtnak, hogy ellenálljon az izzadásnak és tovább elálljon. Persze nem kell speciális papírt vásárolnod, helyettesítheted ezt akár sütőpapírral is, a lényeg, hogy elkerüld az alufóliát vagy a folpackot. Ha pedig egy kis mennyiségű ecettel is áttörlöd a belsejét, a penészedéstől is megóvhatod a sajtot.

