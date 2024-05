Blake Lively és Ryan Reynolds szigorú szabályokat kötöttek ki a budapesti szállodának: egy hónapig lesznek a magyar fővárosban

A napokban elkezdődött a Mayday című akciófilm forgatása Magyarországon Ryan Reynolds főszereplésével, aki a feleségével, -val és négy gyermekükkel együtt utazott Budapestre, ahol körülbelül egy hónapot töltenek – méghozzá nem mindennapi körülmények között. A Blikk úgy értesült, hogy a pár választása egy belvárosi szálloda elnöki lakosztályára esett, ahonnan tökéletes kilátásuk nyílik a Dunára, ráadásul az említett szobákat teljesen átalakították az érkezésük előtt.

A Blikk információi szerint Blake, Ryan és a gyerekek olyan lakosztályba csekkolhattak be, amit többek között kézzel készített üvegmozaikok és kristálycsillárok díszítenek. A hotelnek egyébként is számtalan tekintetben fel kellett készülnie az ittlétükre, ugyanis a két sztár köztudottan féltve őrzi a saját, de különösen a gyermekeik magánéletét, ezért szigorú szabályokat kötöttek ki a budapesti tartózkodásuk idejére is.

Blake és Ryan ragaszkodott ahhoz, hogy az étkezéseiket a lakosztályukban fogyaszthassák el, mert ezzel is megóvhatják a gyerekeket attól, hogy fotókat készíthessenek róluk – amit egyébként tilos megtennie bárkinek is. De nem lesz szerencséje annak sem, aki a két sztárral szeretne közös képet, mivel nem szabad szelfit kérni tőlük, de megközelíteni sem őket. Ettől függetlenül könnyen lehet, hogy kiszúrhatod őket városnézés közben, főleg Blake-et, akinek biztosan lesz ideje erre, míg Ryan forgat.

Számos világsztár megfordult már Budapesten az évek során, és sokan vannak, akik imádták a fővárosunkat!

