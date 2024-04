Magyarok meséltek: kész horror, mire voltak képesek ezek a szomszédok

Társasház vagy kertesház, teljesen mindegy, ha van egy rossz szomszédod, ő bizony pokollá tudja tenni az életed. Nem véletlenül hallani számos olyan történetet, amelyben valaki azért költözött el álmai otthonából, mert a mellette vagy alatta/felette lakó olyan szinten megkeserítette a hétköznapokat, hogy nem maradt értelme továbbra is ott lakni.

Egy hangosan tévét bömböltető szomszéd elég bosszantó tud lenni, ahogy az is, aki éjfélig üvölteti a zenét. De az alábbi történetek bizonyítják, hogy egyeseknél ez csak az "alapszint", és extrém mértékekig is hajlandóak elmenni. Most magyar olvasóink osztották meg velünk elképesztő történeteiket olyan szomszédokról, akik már-már semmitől sem riadtak vissza.

Kattints a történetekért, ha pedig neked is van hasonló, mindenképpen írd meg nekünk kommentben!

Galéria / 6 kép Magyarok meséltek: horrorsztorik a legrosszabb szomszédokról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria