Robbie Williams jobb formában van, mint valaha, de a kopasz frizurát elfelejthetné

A Take That tagjaként nem is ő volt a legnagyobb kedvenc, azonban amikor a brit fiúbandából kivált, Robbie karrierje ívelt a legmagasabbra a tagok közül. Az azóta eltelt időben rengetegszer került mélypontra, a bohém énekes mindig is arról volt híres, hogy két végén égeti a gyertyát, többször is volt elvonókúrán, összeroppant, amikor nem bírta a nyomást. Utoljára 2014-ben volt ennyire rossz állapotban még úgy is, hogy a felesége, Ayda Filed (2010 óta házasok) mindig mellette állt, és persze a gyermeke (4 kis Williams van) is sok erőt adnak neki. Egy biztos, most, 46 évesen topformában van fizikailag.

forrás: Getty 2013-ban az európai turnéján még ki volt kerekedve.

Karantén body

Remélhetőleg mentálisan is erős, de hogy ne kerüljön mélyre, például megfogadta, hogy nem lesz mobilja, főleg nem okostelefonja, így tudatosan távol tartja magától, ami árthat, pletykáktól, a zaklatásoktól, a kamu hírektől.

A felesége, Ayda szerencsére azonban használ mobilt, és sokszor meg is örökíti sztár férjét a karanténban, hajnyírás közben (sajnos) is rengeteg felvétel készült Robbie-ról, ami azt bizonyítja, hogy szuper formában van. És plusz egy meglepetés képpel is szolgálunk, amelyen kirakta a „kirakatba" mindenét.

