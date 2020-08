Cole Sprouse sosem látott közös képpel köszöntötte fel ikertesóját a szülinapján

és ikertestvére, Dylan Sprouse mindig is imádták egymást heccelni a nyilvánosság előtt, bár tény, hogy Hollywood legnagyobb mesterpárosát, Blake Lively-t és Ryan Reynolds-t ezen a fronton nehéz lesz überelniük. Mindenesetre a Riverdale szépfiúja ismét tett egy kísérletet, ugyanis az Instagramon köszöntötte fel Dylant egy igazán különleges fotóval:

A mókás gyerekkori fotó mellett egy kis fricskát is nyom a tesónak, na meg a showbiznisznek is, amelyet „8 hónapos koruk óta igyekszenek kiaknázni”. Amúgy a fiúk – siker ide, vagy oda, – még mindig szemtelenül fiatalok, most töltötték be a 28. életévüket. Nem kellett sokat várni Dylan válaszára sem, aki szintén egy nem mindennapi képet választott az ünnepléshez:

Dylan őrületes boldogságban él Palvin Barbival, legújabb mozija pedig hamarosan debütál. Cole a hírek szerint szabad préda a Lili Reinharttal való szakítás óta, bár meglepődnénk, ha nem csapna le mielőbb valaki a szépfiúra. Szóval sok okuk nem lehet panaszra a srácoknak...

