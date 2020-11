Popcornt bekészíteni! Alig pár hét múlva érkezik a Riverdale folytatása!

Kétségtelen, hogy mindenki tűkön ülve várja, hogy végre véget érjen ez az év. Most azonban van még egy nyomós okunk amellett, hogy miért várjuk annyira a 2021-es évet! Kiderült, hogy kedvenc tinidrámánk, a Riverdale már januárban folytatódik!

Már tudjuk, mennyit tesznek zsebre a Riverdale csillagai egy-egy epizód után Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A sorozat az ötödik évaddal tér vissza és számtalan izgalmat tartogat számunkra. Azt tudjuk, hogy lesz egy hatalmas (vagy annak behirdetett) időbeli ugrás, illetve azt is, hogy néhány szereplőtől elbúcsúztak a készítők – többek között Skeet Ulrich sem lesz már a stáb tagja. Bár ne tévesszen meg, ha az ötödik évad első részei gyakorlatilag semmiben sem térnek majd el a negyedik évad végétől, ugyanis az előző évad forgatását olyan gyorsan kellett lezárniuk a vírus miatt, hogy a producerek szerint nem tudtak minden szálat elvarrni, így néhányat az ötödik évad elején fognak csupán. Minket persze nagyon izgat az is, hogy hogyan folytatódik Betty és Jughead sztorija, a fiatalok ugyanis a való életben is sokáig egy párt alkottak, ám idén, a pandémiát megelőzően hivatalosan is pontot tett a románc végére Cole Sprouse és Lili Reinhart. Izgalmas lesz, az egyszer tuti...

Galéria / 13 kép 13 dolog, amit nem tudtál a Riverdale című sorozat sztárjairól Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria