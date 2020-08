Gyakorlatilag hónapok óta lázban tartja Lili Reinhart és párosa a Riverdale rajongókat. Előbb szakításról szóltak a hírek, majd békülésről, aztán ismét szakításról, volt szó harmadik félről, sőt, Lili időközben azt is megosztotta a rajongókkal, hogy biszexuális. Azonban egy valamire nem kaptunk választ ez idő alatt kettejüktől, mégpedig arra, hogy mi igaz a hírekből. Nos, Lili most megerősítette a hírt a Refinery 29-nek adott interjújában: valóban véget ért a kapcsolatuk (bár már meglepőbb lett volna, hogyha az ellenkezőjét állítja). És azt sem tagadja, hogy padlóra került, de nagyon. Az elmúlt években nem sok ideje volt arra, hogy feldolgozza a vele történteket, most pedig csőstül dőlt a nyakába minden, amit meg kellett emésztenie, mindezt pedig megtetőzte a világjárvány és az azzal járó bezártság.





A terapeutám szerint az elmúlt pár hónap valószínűleg életem legérzelmesebb pár hónapja volt.



Cole Sprouse exbarátnője, Lili Reinhart coming outolt: „Egy büszke, biszexuális nő vagyok” Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A fiatalok 2017 óta alkottak egy párt és még a nemzetközi karantén előtt véget ért a kapcsolatuk. Lili mindvégig nagyon óvta a kapcsolatukat a nyilvánosság elől, éppen ezért még nehezebb volt számára feldolgozni azt, hogy mégis közkincs lett a szakításuk és a közös kis szennyesüket is kiteregették a rajongók.

Befelé fordultam és magamon dolgoztam, úgy érzem sokat fejlődtem. Már csak az is sokat mutat, hogy más lett a gondolkodásom, kevésbé vagyok ítélkező, és sokkal nyitottabb vagyok az új emberek felé. Félre kellett állnom a saját utamból, hogy jobb ember lehessek.



Megerősítették, mi várható a Riverdale 5. évadában: ettől dobni fogsz egy hátast! Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Bár kemény hónapok vannak a színésznő mögött, mostanra Lili köszöni szépen, jól érzi magát. A közös munka pedig folytatódik tovább, hiszen már gőzerővel dolgoznak a Riverdale következő évadán a srácok...

Galéria / 13 kép 13 dolog, amit nem tudtál a Riverdale című sorozat sztárjairól Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria