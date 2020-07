KJ Apa-t sokan a népszerű tinidráma főszereplőjeként ismerték meg, aki nagyszerű alakításával a legígéretesebb fiatal színészek táborát erősíti. De, ha ez még nem lenne elég közösségi oldalain is imádja szórakoztatni a követőit, ami eddig mindig sikerült is neki. A karantén alatt sok más hírességhez hasonlóan ő is példát akart mutatni azzal, hogy otthon maradt és a hajvágást is elnapolta.

A Riverdale kedvencét, Cole Sprouse-t is zaklatással vádolja egy fiatal lány Sztárok Nem érdekel Elolvasom

De nemcsak a hosszú hajával hívta fel magára a figyelmet, hanem zseniális táncával is, amelyet a friss TikTok oldalán osztott meg. A 23 éves elképesztően szexis színész természetesen félmeztelenül táncolt egyet a nők legnagyobb örömére, így a tánctudása mellett tökéletes izmait is megcsodálhatták a rajongók.

KJ egyébként nemrég regisztrált a TikTok-ra, ahol jelenleg csak négy videó található tőle, de annyira megtetszett neki az alkalmazás, hogy nem csodálkoznánk, ha egy hét múlva már tízszer ennyi videót találnánk az oldalán, amelynek természetesen sokan - köztük mi is - nagyon örülnének.

Ha kíváncsi vagy 10 anime sorozatra és filmre a Netflix kínálatából, akkor kattints a galériára!

Galéria / 9 kép 10 anime sorozat és film a Netflix kínálatából Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria