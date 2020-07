Ezt pedig az énekesnő nagyszerűen felépített reklámkampányai csak még jobban megerősítették az elmúlt években. márkája többek között azért olyan elképesztő sikeres, mert nemcsak a tökéletes, hanem a teljesen átlagos és teltebb alakú nők is szexisnek érezhetik magukat azokban a melltartókban és bugyikban, amelyet ő maga tervezett.

Legújabb kollekciójának kampányában azonban ennél is tovább ment, ugyanis Bella és Gigi Hadid után, most még több barátnőjét kérte meg, hogy legyenek a modelljei. Így olyan hírességek mosolyognak vissza ránk a Savage X Fenty Instagram oldaláról, mint Christina Milian énekesnő, Megan Thee Stallion rappernő vagy éppen Kylie Jenner influenszer barátnője, Stassie, akinek becsületes neve Anastasia Karanikolaou. A 22 éves celeblányt több mint 8 millió ember követi, méghozzá azért, mert büszkén vállalja plus-size méreteit, amire is felfigyelt.

A barbadosi énekesnő karrierje elején folyamatosan koplalt, hogy meg tudjon felelni a szórakoztatóipar elvárásainak, ám néhány éve úgy döntött, hogy többé nem sanyargatja a testét. Ma már csodálatos, telt idomaival hódít, amellyel példát is szeretne mutatni. szerint ugyanis bárki lehet szexis és kívánatos, csak szeretnie kell önmagát és az alakját is.

