Rihanna tényleg szerepet kap a Fekete Párduc 2. részében? Máris eláruljuk!

hamarosan tényleg ellátogat Wakandába? Nemrég arról indultak pletykák, hogy az énekesnő és divatmogul is csatlakozik a Marvel-csapathoz, és ő is ott lesz a Fekete Párduc folytatásában.

Szó se róla, nagyon passzolna hozzá egy szuperhősös mozi és a csodás Wakanda, ám még mielőtt bárki túlzottan beleélné magát a dologba, eláruljuk: nagyon úgy fest, hogy csak pletyka volt ez a szuper hír...

Már jó ideje szenvedett: Chadwick Boseman 3 éve már meglebbentette, hogy súlyos beteg Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Pedig RiRi számára nem idegen a filmvilág: szerepelt az Ocean's Eight, a Battleship és a Bring It On: All or Nothing-ban is.

Mi azért még nem búcsúzunk a gondolattól, hogy szerepet kapjon a moziban, mert van még jó fél év a forgatásig: a hírek szerint 2021 júliusában, Atlantában veszik majd fel a filmet, ami 2022-ben kerül a mozikba.

Megvan, mi lesz az új Fekete Párduc-mozival a főszereplő halála után Sztárok Nem érdekel Elolvasom

És hogy mi lesz a főhőssel Chadwick Boseman korai halála után? Ha minden jól megy, nem digitális trükkökkel helyettesítik a főszereplőt, hanem T'Challa kishúga, Shuri lesz majd, aki Fekete Párduc bőrébe bújhat...

Galéria / 1 kép 9 színész azelőtt és azután, hogy kapott egy telefonhívást a Marveltől Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria