a világ egyik legsikeresebb nője, aki nemcsak a zene, hanem a divat világában is fantasztikus eredményeket ért el a karrierje során. Éppen ezért borítékolható volt az is, hogy előbb-utóbb bezsebel például egy Oscar-jelölést is, ami 2023-ban meg is történt.

a Fekete Párduc 2. részének főcímzenéjével, a „Lift Me Up” című számával érdemelte ki ezt az elismerést: fun fact, hogy ez volt az első kislemeze, amit hat év kihagyás után kiadott. Ez a különleges dalt és az Oscar-gálát természetesen egy extravagáns szettben köszöntötte. Ugyan egy szürke Eagles pólóban és Black Vans tornacipőben sétált be a Los Angeles-i Dolby Theatre-be, a vörös szőnyegen már egy elegáns fekete, földig érő Alaia ruhában vonult végig, aminek áttetsző derékrésze szépen kirajzolta a kismamapocakját. Az otufitjét barna kövekkel díszített gyémántgyűrűvel és gyémánt-smaragd fülbevalóval dobta fel, hiszen ahogyan az egyik legismertebb dalában is mondja, „ragyognunk kell, mint egy gyémánt”.

A sztár ugyanis éppen második gyermekével várandós, amit élete első Super Bowl félidős show-jában leplezett le. Na persze nem is vártunk tőle mást egy extravagáns bejelentésnél…

