Hogyha azt mondjuk Reszkessetek, betörők!, az emberek egyik fele a fejéhez kap, hogy „jajj, ne!”, a másik pedig már érzi is magában a vágyat, hogy azonnal megnézze – akár ezredszerre is! Ám bármelyik csapat mögé állnál is be, ezt most imádni fogod! A film 30. évfordulója kapcsán ugyanis mézeskalácsból készült el a híres McCallister család otthona. Michelle Wibowo ételművész és cukorszobrász elképesztő aprólékossággal dolgozta ki az ikonikus házat. Több, mint 300 órán át dolgozott a műremeken, amire többek között 63 fa, 14 pizzás doboz, és 6 lámpaoszlop is felkerült. Természetesen mind ehető, még ha nem is feltétlenül lenne egészséges ennyi cukrot magunkba tolni, és persze szívünk se, nézd csak:

Itt még jobban szemügyre veheted az aprólékos kidolgozást:

Jöhet még néhány karácsonyi film?

