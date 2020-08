Az elmúlt évtizedek alatt rengeteg emlékezetes filmet láthattunk, és bár mindenkinek eltér egy kicsit az ízlésvilága, azért az IMDb listája alapján azért sejthető, hogy melyek a legjobban sikerült alkotások. Ha te is nagy mozirajongó vagy, ezt a tesztet muszáj kitöltened, hogy megtudd, vajon az 50 legjobbnak ítélt filmet láttad-e már:

A híres rendezők idejük nagy részében egy újabb projekten dolgoznak, de azért van, hogy ők is szívesen hátradőlnek, és megnéznek egy filmet saját szórakozásukra. Ebből kifolyólag pedig nem csoda, ha nekik is megvannak már a maguk kedvencei, amiket kifejezetten ajánlanak mindenki másnak is. Steven Spielberg, Tarantino és sok más híres rendező árulta el, melyik szerintük a legjobban sikerült alkotás, amit neked is érdemes végignézned!

