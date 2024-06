Totális retró: Ezekkel a verdákkal jártunk nyaralni - rég volt, szép volt!

Elmúltak már azok az idők, amikor éveket kellett várni az autónkra vásárlás után amellett, hogy még a színe is zsákbamacska volt számunkra, míg meg nem érkezett hozzánk az áhított kocsi. A nyugati felhozatalhoz képest jóval szűkösebb volt a választék a szocialista autóipar járműveit illetően, és talán az is kijelenthető nyugodt szívvel, hogy technikai szinten is volt bőven lemaradás. Persze ez nem jelent semmit, hiszen a Trabantok, a Ladák ,a Wartburgok és a Škodák a mai napig nagy tiszteletnek örvendenek, nem csupán rajongóik körében, hanem azoknál is, akiket szép emlékek fűznek egy-egy típushoz.

Persze a felsorolt márkákon kívül a magyar utakon szép számmal fordultak elő Zastavák, Barkasok, Moszkvicsok, Fiatok is, csak hogy néhányat említsünk a teljesség igénye nélkül.



Mennyire hangulatos volt már indulásnál a szívatót matatni, az utazás során beleragadni a műbőr ülésekbe a nyári melegben, ami ellen az ablak kurbliját tekergetve védekezhettünk, köszönhetően a menetszélnek. Természetesen néhány típus motorzaja lehetőséget sem hagyott rá, hogy lehúzott ablakkal beszélgetni tudjunk, de ez senkit nem érdekelt. Az utazás élmény volt, az autók sokkal nagyobb megbecsülésnek örvendtek, és még a legalapabb szaktudással is meg lehetett oldani az út során fellépő problémák nagy részét. Persze volt szentségelés és könyékig olajos lett az ember, de a célnál ez már senkit nem érdekelt.

Kattints galériánkra, amiben nosztalgikus összeállításunkban felidézzük, milyen verdák juttattak el régen nyaralásunk helyszínére!

Az InStyle Men írása.