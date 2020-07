Kevesen tudják, de mindannyiunk kedvenc színésznőjének, nak egy magyar származású férfi rabolta el a szívét már hosszú évekkel ezelőtt. A sztár 1999 és 2007 között Ryan Phillippe felesége volt, ám válásuk után beleszeretett egy jó vágású tehetségkutatóba, a magyar felmenőkkel büszkélkedő Jim Toth-ba. Jim és Reese 2010-ben kezdtek járni, és még ennek az évnek a decemberében bejelentették eljegyzésüket. Esküvőjüket 2011 március 26-án tartották, egy évvel később pedig megszületett közös gyermekük Tennessee James Toth.

A világ ennél sokkal többet sajnos nem tud férjéről, Jim ugyanis nem kér a színésznő hírnevéből, a vörös szőnyegen is csak elvétve tűnik fel felesége mellet, és az is ritka, hogy a sztár a közösségi médiában posztoljon róla. Kapcsolatuk azonban így is harmonikus, ez most Reese apák napi posztjából is kiderült, melyben kivételesen szerelme és fiuk és feltűnik:

Boldog apák napját ennek a csodálatos apának

- kezdte Reese az apák napi köszöntést, ám posztjához követői nem csak arról írtak, hogy milyen jó apa Jim, sokan azt is megjegyezték, hogy milyen jó pasi a színésznő férje. És ez milyen igaz!

