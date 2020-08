Reese Witherspoon egyetlen képben összefoglalta az egész eddigi 2020-as évet

mindig is azon hírességek közé tartozott, akik nagyon is értik a közösségi médiát, és szívesen használják is. Míg mondjuk Jennifer Aniston csak tavaly csatlakozott az Instagramhoz, Reese évek óta használja, és posztol, like-ol, kommenttel, megoszt rendületlenül, na és persze közösséget épít saját könyvklubjával.

Most pedig az is kiderült, hogy a színésznő a mémeket is nagyon érti és éli, sőt, most saját magából csinált mémet. ma robbantotta fel a platformot posztjával, amivel a 2020-as évet mutatja be egyetlen képpel:

Hát igen, Reesenek nagyon igaza van, ami az idei évet illeti, mi is csak reménykedhetünk abban, hogy 2020 második fele több szórakozással kecsegtet. Na de addig is, jöjjön Reese egy másik posztja, amiben olyan tippet oszt meg, ami még a legrosszabb napokat is feldobja:

Fánkkal és kutyával minden nap sokkal jobb.

Ezzel aztán tényleg nem lehet vitatkozni!

