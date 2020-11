Ritkaság: Reese Witherspoon egész családja közös fotón szerepel

Nem véletlen, hogy nak már közel 25 millió követője van Instagramon! A színésznő ugyanis rendkívül aktív a közösségi oldalon, és szívesen bepillantást enged az otthonülős hétvégékbe, családi pillanatokba is. Gyermekeiről viszonylag gyakran posztol fotókat, de az már igazi ritkaságszámba megy, hogy egész családját megmutassa; ám most kivételt tett! A színésznő Hálaadás alkalmából nem csak két fiával és lányával, de férjével is együtt szerepel.

Posztjában nem csak családjáért adott hálát, de egyúttal köszönetet mondott minden egészségügyi dolgozónak, akik keményen küzdenek a koronavírussal, és minden idejüket a betegek gyógyítására áldozzák.

családja érdekében most egy időre felhagyott a forgatásokkal, és kizárólag otthon tölti az idejét, hogy véletlenül se kapják el a koronavírust. De azért a rajongókról sem feledkezett meg; nemrég például egy Doktor Szöszi-találkozót tartott online, ahol a film többi színészével beszélgetett.

már régóta színésznőként dolgozik, ez idő alatt pedig rengeteg szuper filmet tett le az asztalra!

