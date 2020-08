Ám, azokban az években több olyan mese is volt, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Ilyen volt a Boci és Pipi, a Dexter laboratóriuma vagy éppen a Ren és Stimpy Show, amely még most is az egyik legbotrányosabbnak számító rajzfilmek egyike. A mesét 1991-ben kezdték el Amerikában játszani a Nickelodeon csatornáján, míg nálunk 7 évvel később. Ez volt az első olyan mese, amely alapvetően nem gyereknek készült, hiszen tömve volt erőszakos, néha szexuális jelenetekkel, illetve a rajzfilm humorát is inkább a felnőttek értették, semmint a gyerekek.

Ettől függetlenül óriási népszerűségnek örvendett, végül az 5. évad után mégis levették a csatorna műsoráról. A történet egyébként egy csivava és egy macska furcsa, bizarr és már-már sokkoló mindennapjairól szólt, amelyet most újra élesztenek. A Comedy Central ugyanis rebootot készít a meséből, amelyről semmit sem tudni, de minden egykori rajongó abban reménykedik, hogy rajzfilm sorozat akkori fanyar és őrült humorból most sem lesz hiány. Az eredeti szériát John Kricfalusi készítette, ő azonban biztos nem fog a készülő rebooton dolgozni miután 2018-ban szexuális zaklatási botrányba keveredett.

