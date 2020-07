-t sokáig Hollywood vicces duci csajaként ismerte a világ, karrierjét is erre a karakterre építette, ám a színésznő 2020-ra új célokat fogalmazott meg magának, és megfogadta, végre eléri az álomalakot. Az elmúlt időszakban Rebel elképesztően sokat fogyott, ám nem éri be ennyivel, kitűzte a 75 kilós határt, és addig fog menni, amíg nem a vágyott súlyt fogja alatta mutatni a mérleg.

Még ha néha el is buksz, menned kell a céljaid felé, nem szabad megállni. Próbálj meg minden nap legalább egy kis erőfeszítést tenni, és egyszer célba érsz.

Buzdítja követőit is , aki egy időre még a munkát is félre tette, ez az év róla szól és az egészségéről. Erőfeszítéseinek eredményét pedig a vak is láthatja. A színésznő egyre többet mutat testéből, egyre büszkébb az eredményre, ruhamérete pedig rohamosan csökken. A sztár a napokban is megosztott néhány igazán szexi fotót magáról, mi pedig csak ámulunk és bámulunk.

