Nem fogod elhinni, melyik Oscar-díjas csillagba botlott bele Rebel Wilson egy társkeresőn

mindig is Hollywood szabadszájú sztárjai közé tartozott, és bizony nála a társkeresés sem tabu. A színésznő mostanság egyébként hatalmas átalakuláson ment keresztül, és úgy tűnik, lassan késznek érzi magát arra, hogy megtalálja élete párját.

Na de vissza a társkeresőkre. Azt már itt leszögezhetjük, hogy amikor az ember lánya vadászik a Tinderen, kevés kínosabb van, mint mikor szembe jön vele a barátnője pasijába, vagy a főnökébe... Na de belebotlani egy ismert emberbe... Hát az is érdekes élmény lehet. mondjuk nem ezen lepődött meg igazán, hiszen ő a Raya társkeresőt használja, ami köztudottan egy olyan applikáció, ahol az elit keresi a szerelmet, és bizony a szingli sztárok is próbálkoznak rajta. Annak viszont már talán kevésbé örülnek, ha egy kollégájuk ezt ki is fecsegi...

Ám a színésznőt ez nem érdekli, a napokba lenyilatkozta, hogy bár ő maga egy másik világsztárra hajtott, álmai pasija helyett egy Oscar-díjas színészt csípett el az app-on:

Hallottam, hogy Channing Tatum fent van a Rayán, de sajnos még nem botlottam bele, szóval folytatom a keresést.

Mesélte egy friss interjúban Rebel, majd kikotyogta, hogy egy másik kollégáját bizony már sikerült megtalálnia, méghozzá a kétszeres Oscar-díjas -et. Hogy Ben-t a színésznő jobbra vagy inkább balra húzta, azt nem árulta el, bár köztudott, hogy a színész egy ideje már nem szingli, lehet hogy új szerelmével is pont ezen a társkeresőn kavarodtak össze?

