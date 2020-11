Rebel Wilson fürdőruhás képén csámcsog az internet, a pasija kommentje viszont mindent visz

Szögezzük le a tényt, akárcsak az internet népe, mi is minden egyes alkalommal ámulunk azon az elképesztő átalakuláson, amin a Tökéletes hang filmsorozat színésznője, átesett. Az idén év elején tett elhatározása, miszerint az egészsége érdekében formába lendül, a lehető legjobb úton halad. A szemmel látható változáson túl, mostanra az egészsége is sokkal jobb értékeket mutat, és bizony időközben még a szerelem is rátalált a jóképű Jacob Busch személyében.

A minap Rebel mexikói vakációjáról osztott meg egy fotót az Instagram oldalán, ahol egy fürdőruhában pózol, a tömérdek mennyiségű gratuláló komment között pedig megbújt legnagyobb rajongója hozzászólása is, a pasijáé. Jacob egy tűz, és egy bicepsz emojival fejezte ki ámulatát szerelme új fotóját látva. A közösségi média világában ez a lehető legszebb bókkal ér fel!

Nem is csoda, hogy tömérdek mennyiségű komment érkezett a rajongóktól is a fotó alatt. Mindenki csak ámul, s bámul, hogy milyen jól fest . Elképesztő munkát fektetett az életmódváltásba, de ha minket kérdeztek, ehhez bizony a szerelem is hozzájárult!

