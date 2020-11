Rebel Wilson őszintén bevallotta, mitől hízott meg annyira évekkel ezelőtt

idén gyökeresen átalakította az étkezési szokásait, méghozzá azért, mert saját bevallása szerint 2020 számára "az egészség éve". A színésznő több, mint 18 kilót fogyott idén, a minap pedig a People Magazinnak el is árulta, mi vitte rá erre.

"Korábban körülbelül napi 3000 kalóriát fogyasztottam, aminek a zöme szénhidrát volt, emiatt állandóan éhes voltam. Ám az életmódváltásomkor elkezdtünk egy magas fehérjetartalmú diétát, sok sovány hússal, ami nem egyszerű, mert korábban nem ettem sok húst. Most többnyire csirkemellet, lazacot, különféle halakat eszem."

A színésznő elmondta, azért nincs vasszigor: előfordul, hogy kicsit elengedi a gyeplőt. "Nem minden hét tökéletes, egészséges hét - akkor ez van, és kész. Az egészséges egyensúlyra törekszem. Semmi sem tilos - ezt vallom. Ha ennék egy hamburgert, elmegyek, eszem, de általában feleannyit, mint előtte. Ha úgy van, eszek egy fél burgert sültkrumplival, és ez örömet okoz."

A színésznő szerint az is nagyon sokat számít, hogy most lenyugodott, a pandémia miatt lelassult, ez pedig sokat segített a stressz és a stresszevés ellen is.

Úgy gondolom, igazi érzelmi evő voltam, sokszor túlettem magam, mert nem szerettem magam eléggé. Szóval az, hogy az ember szeresse magát, rengeteget számít! - vallja a világsztár.

