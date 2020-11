Rázd fel az ünnepeket a Pepe Jeans koktéljaival!

#LIFEISNOW

A Pepe Jeans divatmárka karaktere inspirálta az üvegek kialakítását, melynek eredményeként egy újítást hozott létre a márka a parfüm piacon: a női illat egy martinis poharat ábrázol, míg párja, a férfi illat egy hozzá illő shakert elevenít meg. A Pepe Jeans illatainak csillogó üvegét fémes kupakkal díszítették, amely tökéletesen szimbolizálja az eleganciát és az egyediséget.

A Pepe Jeans #LIFEISNOW női parfümje a luxus és az eredetiség remekműve. A rózsaszín, Martinis pohár formájú illat az élet ünneplésére irányuló vágyat fejezi ki, míg a férfi verziónál egészen egyszerűen „rázd, rázd, rázd” fel az összetevőket és máris megkapod merész és vibráló illatát!

#CELEBRATE

A Pepe Jeans CELEBRATE illatpáros a csábítás és vidámság megtestesítője, ugyanakkor a márka védjegyévé vált pozitív kisugárzás sem hiányozhat belőle. Az üveg dizájnja az #LIFEISNOW kollekciót tükrözi - martinis pohár a női és koktél shaker a férfi illathoz, – de az aranyozott fém kupak és a finoman kidolgozott prizmás üveg kombinációja plusz eleganciát ad, az üvegek smaragdzöld és petróleum kék színe pedig vadító merészséget kölcsönöz nekik.

A Pepe Jeans CELEBRATE for Her egy eredeti koktél tele édes és sós jegyekkel, melyek folyamatosan éberen tartják az érzékeket. Párja, a Pepe Jeans CELEBRATE for Him egy elegáns és szemérmetlen aromás – fás férfi illat, amely tökéletes választás nappalra és éjszakára.

A Pepe Jeans illatokat keresd a Marionnaud Parfümériákban!