Radics Gigi szerint attól, hogy valaki anya lesz, nem kell készülnie a nyugdíjra

Májusban derült ki, hogy Radics Gigi és kedvese, Mikus Áron szülői örömök elé néznek. Azóta számtalan csodaszép babapocakos fotót láthattunk róla, sőt, időközben az is kiderült, hogy kislánya lesz a párnak. Bár már hatalmas Gigi pocakja, nem volt rest az utóbbi hetekben színpadra állni, hogy még letoljon néhány koncertet a rajongók legnagyobb örömére. Ő ugyanis abszolút azt vallja, hogy az áldott állapot minden szakasza gyönyörű, és a lehető legjobban kell azt megélni. Szintén nagyon határozott véleménye van arról is, hogy hogyan fog öltözködni azután, hogy édesanyává vált és ezt most a rajongókkal is megosztotta, ugyanis fontosnak érezte, hogy elmondja, szerinte az anyaság egyáltalán nem egyenértékű a nyugdíjba vonulással!

A napokban láttam egy két anyuka ismerősöm posztja alatt, hogy osztják őket a rosszindulatú kommentelők mégpedig azt mondván, hogy anyukaként nem lehet már megmutatni vagy kiemelni magunkon azt a testrészünket, amire büszkék vagyunk. Szeretném jelezni ennek a pár torzan gondolkozó embernek, hogy azzal, hogy valaki anyaságot vállal még nem azt jelenti,hogy készülhet a nyugdíjas éveire. Én amint visszanyertem az alakomat szülés után ugyanúgy nőiesen, szexin előnyös részeimet kiemelve fogok öltözködni és ha ez valakinek nem tetszik ? Hát sajnálom... 💁🏽‍♀️



Nem meglepő módon a rajongók hatalmas örömmel és lelkesedéssel fogadták Gigi megnyilvánulását a témában és abszolút támogatják is őt!

A mom-shaming ismert jelenség (sajnos)...

